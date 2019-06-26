第二屆澎湖吉貝沙灘嘉年華預定8月15日登場，直至25日為止，主辦單位不但邀請了極地跑者林義傑擔任代言人，而且在長達11天的期間結合了生態體驗、熱力沙排、海洋觀光、海風派對等多項活動，其中最重要的就是8月24日別開生面的沙灘路跑了。

觀光局長周永暉表示，澎湖吉貝嶼是澎湖北海上最大的島嶼，來到吉貝除了能感受吉貝沙尾的貝殼沙灘魅力外，還可以享受在地美食。此次為了規廣台灣離島觀光，澎湖縣政府將特有的石滬文化，透過嘉年華方式結合了路跑賽事與音樂盛會推向國際，預計報名人次將比年成長1.5倍，替吉貝創造百萬觀光產值。

林義傑指出，吉貝擁有非常豐富的觀光資源，嘉年華期間不僅有許多活動，還有極具挑戰性的沙灘路跑，希望國人千萬別錯過這次機會，一起見證這全台最美麗的沙灘吧！

8月24日登場的沙灘路跑將有4公里休閒組、10公里挑戰組以及10公里雙人組，從吉貝旅客中心起跑，途經守護吉貝嶼的木魚石敢當、海豚灣渡假村、武聖殿廣場、大將廟、吉貝漁人海岸、西崁山水域活動區、吉貝沙尾海灘、石滬文化館等著名景點。

(中時電子報)