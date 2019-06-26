長榮空服員罷工滿一周，近百名空服員不想繼續罷工了，陸續有組員表示想回去服勤。不過，因為罷工沒有明確結束時間，許多旅客早就做好簽轉，長榮內部知情人士說，即使空服員歸隊，下一波仍將面臨「有組員沒有旅客，空服員回來也沒辦法飛」的危機考驗。

針對有百名空服員想取回罷工三寶卻被工會阻撓，長榮今祭出新招，限時4小時幫忙理申辦新護照，且費用均由公司吸收。另外，長榮已在官網陸續公布7月取消航班。

當空服員陸續回歸後，長榮7月能夠維持多少運能？長榮內部知情人士說，因旅客早就被嚇跑不敢搭長榮，轉而改搭其他航空的飛機，甚至已讓旅客對長榮失去信心。所以不管有多少空服員想拿回罷工三寶，回到工作崗位，在長榮勞資尚未回到談判桌，重新展開協商，結束罷工前，都可能發生「有組員沒旅客」、「空服想回來也沒得飛」狀況。

控工會扣三寶不還 長榮航：不排除提告

該人士同時研判，長榮航空這次因空服員罷工，元氣大傷，既使罷工結束，勢必無法快速恢復原狀，仍會有一縮減期，不排除日後因旅客流失，航班將做縮減。

(中時電子報)