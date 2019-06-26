▲暨大附中校長張正彥帶領「認識原住民族語言與文化試辦課程」成員進行評估研究。（楊樹煌攝）

▲暨大附中校長張正彥（中）與新課綱研發團隊的老師們合影。（楊樹煌攝）

暨大附中參與國立東華大學原住民族國際事務中心辦理的新課綱「認識原住民族語言與文化試辦課程」計畫，在108課綱上路後，由校內社會科老師共備社群研發選修課程，本學期試辦後，東華大學計畫主持人謝若蘭主任前來評估後特別肯定試辦成果。

暨大附中課程團隊是由吳美育老師偕同臺中一中歷史科陳一隆老師、附中歷史科郭麗明老師、林昊彥老師、地理科余雯親教師，研發出以「學期」為單位的語言文化課程，並在期末6月初辦理「原民週」將成果一一展演。

謝主任特別肯定試辦成果，並表示暨大附中生源廣納多元種族，除了原住民族以賽德克、泰雅為主外，兼有布農族、阿美族，學校善用在地資源與師資，讓校內原民與非原民學生一起參與課程設計，很適合本次計畫。

目前東華大學「認識臺灣原住民族語言與文化試辦課程」計畫，參與課程試辦的高中職全國共有五所。暨大附中社會科合作規劃的選修課程，全校學生都能自由參加。

暨大附中吳美育老師表示，目前試辦原住民文化課程，除了語言聘請在地專業師資外，還特別規劃「醃肉、織布、傳統服飾與舞蹈」等課程，因課程的參與，讓原民生感到自己身為原住民的榮耀與驕傲，同時也讓非原民生一同體驗原民語言文化。

校長張正彥表示，暨大附中不僅位處人文薈萃埔里山城，校地更蘊藏珍貴大瑪璘文化，守護族群價值並發揚傳承，是暨大附中責無旁貸的任務。特別感謝社會科老師豐沛的動能，一起合作共備，讓學校特色選修課程定位明確且更加精彩。

(中時 )