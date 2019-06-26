警方呼籲駕駛人應禮讓行人，避免發生意外。(林郁平翻攝)

北市今年因不禮讓行人的交通事故已造成9人死亡，南港分局分析轄區易肇事地點皆位於捷運、火車站附近等人潮洶湧處，事故發生數前3路段為「忠孝東路、興中路口」、「南港路、興中路口」及「南港路、經貿一路」，該3路段近3年共發生11件不禮讓行人交通事故，造成1人死亡，11人受傷。

警方指出，肇事型態以汽車左轉彎時，未注意A柱視覺死角撞上行人10件最多（占91％）。提醒駕駛人依據道路交通管理處罰條例第44條規定，車輛行經行人穿越道，不暫停禮讓行人先行通過者，可處1200元至3600元罰鍰；南港分局呼籲汽車駕駛人行經捷運、火車站附近等人潮聚集之路口路段，轉彎前務必在行人穿越道前停下，擺頭確認A、B柱前方皆無行人於視覺死角後再行通過。

警方另呼籲行人在穿越道路時，應遵守相關管制規定，一定要走在行人穿越道上，並依行人專用號誌(小綠人，非紅綠燈)指示穿越；行人守法不違規，加速通過路口不逗留，兼顧駕駛人及行人雙方路權，建立車輛與行人相互尊重禮讓的用路行為，避免意外發生。

(中時 )