長榮重啟協商在望？工會明提協商方案 15:472019/06/26 工商 郭建志、 蔡孟哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 長榮空服員罷工現場。（甘嘉雯攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市空服員職業工會今（26）日表示，自20日發動罷工以來，已收取超過2200份護照、台胞證和員工證，對於日支費數額調整，工會保持開放討論空間，針對禁搭便車條款也願意作出調整。勞工參與經營治理的部分，目的在讓勞工能取得經營必要之資訊、並能對高層決策提出基層意見，工會也不堅持由工會參與推派獨立董事或設立勞工董事。 對於罷工八大訴求，工會於今日及明（27）日凌晨以分組輪流方式，由幹部與會員共同討論、整合意見，並將於明日上午10點向長榮航空公司提出具體的調整方案，盼儘速開啟協商。 罷工滿1週！ 長榮取消逾1200航班 工會盼週四協商 (工商 ) #工會 #勞工 #協商 #罷工 #董事 也許您會感興趣 推薦閱讀 設罷工預告期 勞動部鬆口：可討論 16:472019/06/22 生活 政院：罷工預告期廣徵社會意見 22:252019/06/22 財經 新聞透視》運輸業罷工不能綁架旅客權益！預告期喊3年 政府當耳邊風 04:102019/06/23 生活新聞 罷工預告期入法 勞團堅決反對 04:102019/06/23 生活新聞 政府無能使百姓淪為罷工肉票 04:102019/06/23 時論廣場 部長腦袋有洞 04:102019/06/24 時論廣場 賴正鎰：應修法取消職業工會罷工權 明訂預告期 13:392019/06/24 財經 長榮罷工何時重回談判桌？工會：隨時可談 19:062019/06/25 生活 專家傳真－如何從長榮罷工事件 釐清利弊得失 04:102019/06/26 財經要聞 專家傳真－儘速制定公用事業罷工預告機制 04:102019/06/26 財經要聞 生活熱門新聞 酸實習地勤長相 辣空姐正面曝光 - 生活 一天內翻倍!200空服歸隊 長榮運能提高至6成 - 生活 - 工商 罷工空姐沒人挺？網友最在乎的竟是... - 生活 只記大過？長榮18金釵罷工偷跑 網譙：應開除 - 生活 新危機？長榮罷工空服歸隊恐也無法飛 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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