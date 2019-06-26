桃園市空服員職業工會今（26）日表示，自20日發動罷工以來，已收取超過2200份護照、台胞證和員工證，對於日支費數額調整，工會保持開放討論空間，針對禁搭便車條款也願意作出調整。勞工參與經營治理的部分，目的在讓勞工能取得經營必要之資訊、並能對高層決策提出基層意見，工會也不堅持由工會參與推派獨立董事或設立勞工董事。

對於罷工八大訴求，工會於今日及明（27）日凌晨以分組輪流方式，由幹部與會員共同討論、整合意見，並將於明日上午10點向長榮航空公司提出具體的調整方案，盼儘速開啟協商。

罷工滿1週！ 長榮取消逾1200航班 工會盼週四協商

(工商 )