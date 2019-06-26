繼印度女童熱死沙漠後，美墨邊界再傳移民悲歌，24日一名薩爾瓦多籍父親揹著2歲大女兒面朝下陳屍美國與墨西哥邊界格蘭河（Rio Grande）岸邊，令人想起2015年敘利亞男童亞藍．庫迪（Aylan Kurdi）隨父親前往歐洲尋求難民庇護、最終卻不幸溺斃土耳其海灘的畫面。

美墨邊界再傳移民悲歌，一名薩爾瓦多父親揹著未滿2歲的女兒游泳渡河，希望赴美申請庇護，卻在抵達彼端河岸前筋疲力竭溺死。

《紐約時報》（New York Times）報導，照片中的父親是25歲來自薩爾瓦多的馬汀內茲（Óscar Alberto Martínez Ramírez），上周末他和妻子阿瓦蘿絲（Tania Vanessa Ávalos）、23個月大的女兒瓦勒瑞雅（Valeria）來到墨西哥與美國的邊界城市馬塔摩洛斯（Matamoros），希望向美國申請難民庇護，不過當時跨越邊界的橋樑暫時封閉，他們判斷游泳渡河是可行的方式，決定23日中午啟程。

當天，馬汀內茲將瓦勒瑞雅塞在他的T-shirt內，讓女兒緊抓住他的脖子、揹著她游泳渡河，阿瓦蘿絲則跟在後頭，不過當馬汀內茲快游到對岸時，阿瓦蘿絲發現丈夫明顯已經筋疲力盡，她決定先撤退，回到岸邊後，她轉頭看到丈夫與孩子已經沉入河水中、被水流沖走。周一兩人的屍體在數百碼外的岸邊被發現。

報導指出，夫妻倆住在薩國中部一個由幫派組織控制的小城Altavista，不過親友透露他們離開家鄉、追尋美國夢並不是為了逃離暴力犯罪，而是因為生活真的過不下去。馬汀內茲在一間連鎖速食餐廳工作，每個月薪水約350美元（約新台幣10,884元），妻子在孩子出生後便辭去餐廳工作、專心照顧孩子，一家人每天只能花費10美元（約新台幣310元），馬汀內茲的薪水愈來愈無法負擔全家人的開銷，他們遂在4月決定赴美申請庇護。

現在家屬希望將父女遺體接回家鄉下葬，不過運送費用要價8,000美元，他們完全無力負擔，薩爾瓦多政府已允諾會幫忙支付這筆費用。

時序進入夏季，近來拉美移民試圖跨越美墨邊界卻不幸熱死的消息頻傳，報導指出，至少上個周末，就有6名嬰童、2名成人因酷暑熱死。報導引述人權專家說法指出，美國對邊界移民問題採取的強硬態度，將導致移民採用更危險的途徑進入美國，移民對原來生活的恐懼超越了旅程所帶來的危險，因此他們甘冒風險坐上偷渡卡車、站上火車頂也要踏上旅程。

川普政府近來加強對邊界移民問題的施壓力道，強迫數千難民退回到墨西哥境內等候申請庇護程序，墨西哥也在美國施壓下在邊境部署超過2萬名軍人阻止移民越界。

(中時電子報)