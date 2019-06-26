港府修訂《逃犯條例》的爭議未平息，有示威者趁二十國集團(G20)峰會舉行前夕，發起前往多個有份出席G20峰會國家的駐香港總領事館請願行動，盼獲得國際更多關注。據港媒報導，此次遊行發起人表示，19個領事館中，俄羅斯、印尼及印度未有派員收信。

據港媒《東網》報導，發起遊行的代表劉穎匡早上11時表示，今次請願行動有超過1500人參與，遊行隊伍一同抵達英國領事館後，分成三隊，分別前往加拿大駐香港及澳門領事館、墨西哥駐香港及澳門領事館、南非共和國總領事館及其他領事館。

近中午12時逾200名市民遊行至位於中環廣場的南非、沙特阿拉伯及意大利的駐港總領事館。三間總領事館的總領事先後接收請願信，其中南非領事館總領事倪清閣表示，今晚會將請願信交予南非總統，現階段不適合回應事件。

截至下午1時，3支隊伍共抵達16個駐港領事館請願。遊行人士陸續到達，加拿大駐香港澳門總領事館、俄羅斯駐香港總領事館、澳洲駐香港總領事館、日本駐香港總領事館、土耳其領事館、阿根廷駐港總領事館、印尼駐港領事館等。

下午2時左右，約500名市民遊行到金鐘的大韓民國駐香港總領事館請願，由領事館代表接收請願信，但代表拒絕拍照，遊行人士須進入館內交信。行動發起人表示，19個領事館中，俄羅斯、印尼及印度未有派員收信。

(中時 )