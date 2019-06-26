長榮空服員20日罷工後，約有2200空服員繳交罷工三寶(護照等)，參與罷工，但24日起，有罷工空服員不滿桃園市空服員職業工會做法，主動向公司表達想歸隊後，昨天已有100位想拿回三寶，今更增加為200位，並有30至40位空服員到資方的律師事務所填寫委託書，並有意申請新的護照。

在資方溫情喊話下，已有200位空服員將回來上班服勤，長榮航清點人力後，預可恢復6成運能，7月1日至5日合計將取消368個航班。

長榮航表示，後續還有更多空服員表明要回來服勤，長榮航將進一步盤點人力，再行公布7月6日以後航班異動的訊息，預期運能將會逐步提升。

長榮航今日公布7月1日至7月5日取消的航班概況。隨著空服員回來上班，長榮航取消的航班也較前幾日減少。

由於工會拒還回空服員的證件三寶，長榮航除了依照空服員本人意願替員工報案，也在外交部支持下，將免費替空服員辦理三寶證件重發，屆時羊群效應發酵，回頭服勤的空服員將逐日攀升。

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(工商 )