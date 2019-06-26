正義油品案 總經理判囚8年定讞 16:032019/06/26 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 示意圖（達志影像/shutterstock提供 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 正義食品油品案，一審認定屬過失犯，將總經理何育仁輕判8月，二審逆轉改依加重詐欺罪重判8年徒刑，另判處3年徒刑部分、可易科罰金，案經上訴後，最高法院維持二審刑度，將何男判刑定讞、並通知檢方啟動防逃。 至於二審判決沒收正義公司及貿易商林明忠共7億多部分，最高法院認為二審審理時未踐行開啟第三人參與沒收程序，也未說明犯罪行為人林明忠應與正義公司連帶沒收的理由，因訴訟程序難謂允洽，此部分撤銷發回更審。 (中時 ) #正義 #二審 #油品 #沒收 #總經理 也許您會感興趣 推薦閱讀 名人養生－國壽總經理劉上旗 日行7,500步 盼推廣運動風氣 04:102019/06/22 專題周報 人事異動站 6月14日至6月20日 04:092019/06/23 財經要聞 《其他電子》呂芳銘代理鴻海董座，劉揚偉7月上任 08:012019/06/24 財經 集保今日下午改選董監事 朱漢強將升任總經理 12:312019/06/24 財經 集保股東會順利落幕 新任董事會聘任朱漢強為總經理 17:222019/06/24 財經 集保派息3.75元 朱漢強升任總經理 04:102019/06/25 證券．權證 台灣房屋今年力拚再展百店 徵才1,500人 17:252019/06/25 財經 南紡總座陳鴻模 將退休 專業經理人王立範可望升任 04:102019/06/26 財經要聞 小米手機、手環、生活新品 亮相 04:102019/06/26 產業．科技 《傳產》台灣房屋彭培業：健康養生地產將成新亮點 08:022019/06/26 財經 社會熱門新聞 網友玉井買到爛芒果 黃偉哲道歉將賠償 - 社會 小黃疑擦撞重機失控 衝機車道撞死女騎士 - 意外 - 中時 獨》國安危機 銓敘部個資外洩情治人員全都露 - 社會 藝人小薰遇法院公文詐騙？法院：真的被告！ - 社會 講不聽 駕駛低頭撿手機逆向撞來車 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。