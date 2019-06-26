正義食品油品案，一審認定屬過失犯，將總經理何育仁輕判8月，二審逆轉改依加重詐欺罪重判8年徒刑，另判處3年徒刑部分、可易科罰金，案經上訴後，最高法院維持二審刑度，將何男判刑定讞、並通知檢方啟動防逃。

至於二審判決沒收正義公司及貿易商林明忠共7億多部分，最高法院認為二審審理時未踐行開啟第三人參與沒收程序，也未說明犯罪行為人林明忠應與正義公司連帶沒收的理由，因訴訟程序難謂允洽，此部分撤銷發回更審。

(中時 )