長榮空服員罷工第七天，影響範圍廣大，成為台灣空運史上最大的一次罷工，不過根據網路溫度計《DailyView》統計，到目前為止，長榮空服員罷工的討論聲量，並未超過今年初的華航機師罷工，網友最關心的議題，其實並不是空服員這次首要爭取的「日支費」。

罷工滿1週！ 長榮取消逾1200航班 工會盼週四協商

網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》的聲量趨勢分析發現，從6月20日長榮罷工起至6月25日，有關的討論聲量有20萬5303筆，遠遠比不上今年過年期間(2月8日-2月14日)，華航機師罷工的討論聲量36萬7236筆，而且網友意見兩極。

至於這次桃園空服員工會在勞資協商過程提出的八大訴求，網友最在意哪個議題？統計發現，有四項討論聲量破千，也是支持者和反對派論戰的焦點，這四點依序是：

1. 長榮罷工禁搭便車，網路聲量7350筆(33.59%)

2. 長榮預告期，網路聲量5953筆(27.21%)

3. 長榮罷工勞工董事，網路聲量4966筆(22.7%)

4. 長榮罷工日支費，網路聲量2894筆(13.23%)

其中最多人討論的「禁搭便車條款」，共有7350筆聲量，也是工會正式宣布罷工的導火線。所謂的「禁搭便車」條款，是指工會堅持避免非工會成員「坐享其成」，當資方與工會簽訂協議時，只有工會成員能享有其福利；其他就算是同工作單位但不是會員的人，不能獲得相同權利。

至於聲量第二高的是，罷工是否該有預告期，共有5953筆聲量。許多民眾認為，空服員罷工前並未先預告，導致旅客和旅行社措手不及，不過有網友找出兩個月前，社會觀察家石明謹就在臉書上表示，不知道有多少人關注長榮空服員的罷工投票，如果通過罷工，兩個月後會有一堆人哭喊「罷工怎麼不先通知」、「因為你平常沒有在關心他們啊！」這篇貼文被截圖轉傳，吸引不少網友到貼文下方朝聖。

社會觀察家石明謹兩個月前就在臉書上「神預言」：如果通過罷工，兩個月後會有一堆人哭喊「罷工怎麼不先通知」。(翻攝自石明謹臉書)

(中時電子報)