有網友認為長榮罷工幹部有破財相。（照片來源：臉書《巴毛律師混酥團》）

長榮航空空服員罷工持續延燒，網紅律師巴毛（陳宇安）在Youtube頻道放上影片，說明長榮罷工法律爭議，引來不少網友留言。其中竟有人留言指工會幹部面相大轉變，「兩頰凹陷，這是即將財庫破盡，過著有一餐沒一餐的日子了」，小編神回「你詹惟中（命理老師）？」，讓其他網友笑翻。

律師陳宇安經營《巴毛律師混酥團》臉書粉絲團、《巴毛律師法律晚自習》Youtube頻道，是知名網紅律師，她的最新影片就在探討長榮罷工相關法律議題。昨晚《巴毛律師混酥團》貼出一張截圖，原來有讀者在影片下留言表示，很多工會幹部面相已經大轉變，「兩頰凹陷，這是即將財庫破盡，過著有一餐沒一餐的日子了」，還預測「7月即將出現帳戶假扣押的情事」，到時長榮罷工的損失，將向這些工會幹部取得賠償。

對於這段留言，《巴毛律師法律晚自習》小編打趣回：「你詹惟中？」，不料該網友竟認真回：「好玩研究過…資方經理額頭發亮，恐怕罷工已經快要結束」。

這張留言截圖讓其他網友笑翻，紛紛回應「真的很好笑」、「我在等唐綺陽出現」、「榮登本日最好笑」、「沒有水逆 失敗中的失敗」、「額頭發亮是怎樣,...膠原蛋白吃很多嗎」。

(中時電子報)