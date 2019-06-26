大法官被提名人 呂太郎：他個人是支持安樂死 16:142019/06/26 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大法官被提名人呂太郎答詢。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 立法院26日臨時會全院委員會審查司法院大法官被提名人呂太郎資格，對於立委許毓仁詢問對安樂死的看法，呂太郎表示從人的尊嚴來看，他個人是支持的。 (中時 ) #尊嚴 #安樂死 #看法 #司法院 #大法官 也許您會感興趣 推薦閱讀 去年才大敗！學者質疑蔡英文提名大法官權限 11:452019/06/24 政治 大法官任期錯亂 綠委主張修法以期在2023年回復交錯任期制 14:282019/06/24 政治 任期不到一年 大法官人事闖關 衝擊司法獨立 總統應克制權力 04:102019/06/25 政治要聞 權謀算計 只為繼續執政 04:102019/06/25 政治要聞 大法官綠油油 司改喊假的 04:102019/06/25 政治要聞 英派占絕對席次 釋憲結果不樂觀 04:102019/06/25 政治要聞 找回大法官獨立性 綠委促回復交錯任期制 04:102019/06/25 政治要聞 公都盟認無政治干擾之虞 04:102019/06/25 政治要聞 連憲法都不認同 淪為綠色圖章 04:102019/06/26 政治要聞 失衡的大法官會議 04:102019/06/26 時論廣場 政治熱門新聞 看完國政發表會 網：韓根本出線了！ - 政治 王世堅為韓賭千份雞排 宅神驚喊哇靠！ - 政治 韓這句話把心都抓住 網：民調將暴增 - 政治 韓遭爆北農肥貓？游淑慧：綠白開始殺瑜 - 政治 綠委：郭韓誰出線 都打不贏民進黨 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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