3月以來各地陸續多次豪雨，近日也有豪大雨情形，苗栗縣政府已反映災害準備金用罄，請求中央協助。工程會表示，中央今天已啟動6月豪雨復建專案，地方政府如有需求，可依規定送行政院並由工程會統籌審議，在最短時間內撥補經費，補足地方復建需求。

工程會表示，近日豪雨造成部分公共設施損壞，地方政府皆於第一時間投注人力、物力先行搶修。各直轄市及縣市政府今年災害準備金如用罄，就後續公共設施復建之需求，工程會已於26日發函，中央已啟動復建專案，除了請各直轄市及縣市政府加強注意相關人員在執行搶修搶險時的人身安全外，並可循「中央對各級地方政府重大天然災害救災經費處理辦法」於7月31日前，得分批報請行政院協助，工程會將立即啟動現勘審查機制。

工程會技術處表示，過去以來因為季節氣候及颱風因素，包括苗栗縣、嘉義縣、台南市、高雄市及新竹縣都曾發生災害準備金不足的現象，而包括路平破功，道路公設損壞的復建，都可用災害準備金支應。

(中時 )