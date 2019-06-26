立法院前院長王金平（右）追出直播節目，第3集邀請重量級來賓「鎮瀾宮董事長顏清標（右）」煮水餃。（王文吉攝）

廚藝了得的鎮瀾宮董事長顏清標（右）指導前立法院長王金平（中）煮水餃。（王文吉攝）

立法院前院長王金平（左）、鎮瀾宮董事長顏清標（右）端出冒著蒸氣的「標太郎」水餃。（王文吉攝）

立法院前院長王金平（左）、鎮瀾宮董事長顏清標（右）品嘗自己煮的水餃。（王文吉攝）

前立法院長王金平化身「公道伯」直播主，推出「台灣金團結Taiwan Assemble」網路節目，繼合體周錫瑋、蔣萬安之後，26日請益鎮瀾宮董事長顏清標「煮水餃撇步」，並應網友提問，進行快問快答。顏清標幽默自爆說，現在正在開發「冬瓜水餃」請大家拭目以待。

王金平的「台灣金團結Taiwan Assemble」網路節目，邀請重量級來賓「鎮瀾宮董事長顏清標」合體煮水餃，工作人員準備顏清標代言的標太郎系列冷凍水餃。王金平、顏清標都穿上繡有「標太郎」字樣的圍裙，不約而同戴上白色廚師帽，在沙鹿服務處起大鍋、煮水餃。

王金平表示，大家都知道顏清標有一手好廚藝，他常到這裡來吃他做的菜，可以說是「頂港有名聲，下港大出名」。今天也準備快問快答，求教於顏清標，讓大家更了解阿標哥的各種狀況，尤其他已經在做冷凍水餃生意，據他所知，工廠1天產能可以達到200萬顆水餃。

「這水滾了，水餃才可以丟下去」、「水餃下鍋後，要用勺子攪拌」、「水餃不能煮到破，才會飽含湯汁」，顏清標煮水餃，頻傳授王金平撇步，10分鐘不到，100顆鮮蝦水餃熱騰騰上桌，顏清標囑咐工作人員「醬料要加蒜頭、香菜才對味」。

王金平則說，這是他第一次煮水餃，以前都吃別人煮好的，沒想到阿標哥手藝這麼厲害。綽號「冬瓜標」的顏清標說，今天準備的是鮮蝦、絲瓜及打拋豬口味，還幽默自爆說，現在正在開發「冬瓜水餃」請大家拭目以待，現場隨即傳出一片笑聲。

直播小組在節目中設計「快問快答」橋段，網友問「標太郎水餃是什麼肉做的？」顏清標操著海口音說，「督肉啦！」工作人員覺得狐疑，王金平趕忙澄清說「不是人肉」，顏清標接話說，人肉鹹鹹啦！引發現場莞爾。

還有網友冒險提問「聽說得罪標哥，會獲得海景第一排，變成消波塊。」顏清標四兩撥千金答道，消波塊是防災用的，放在海邊或排溝邊，這是舊話題，他兒子顏寬恒也講過了，講這個沒什麼意義了。顏清標答完，還使眼神跟工作人員說「別人交代你問就儘量問啦！」

直播小組似乎被顏清標眼神震攝，連忙改問「那標太郎水餃要哪裡買？」顏清標面不改色說，想吃的網友，去全聯、SOGO百貨都有。王金平也稱讚說，兩個人煮水餃，多了一種老朋友的滋味，感覺特別好吃。

節目最後進行留言的網友抽獎，直播小組喊出「恭喜侯小姐獲得標太郎水餃」，顏清標在旁聽到，不改霸氣打槍直播小組，碎念說「要送也送10包，這麼小氣才送1包，怎麼夠看！」現場又想起熱烈鼓掌及歡呼笑聲。

(中時 )