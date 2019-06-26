歐陽妮妮分享閨密當媽心情。（圖／翻攝自niniouyang IG）

歐陽妮妮和張書豪日前傳緋聞。（圖／翻攝自niniouyang IG）

23歲歐陽妮妮是歐陽龍的大女兒，昨(25日)她在IG分享好友懷孕拍孕婦寫真，自己也湊一腳的美照，可見她露出肚子和挺著孕肚的閨密在床上合影，兩人分別寫下懷孕進度是「0%」和「90%」，讓許多網友第一時間嚇傻，笑說：「有了可就不得了」、「嚇慘，以為妳也有，原來是同學」、「妳什麼時候生」、「還好妳是0%，1%都可怕」。

歐陽妮妮過去和大9歲五金行小開李家安傳交往，但她後來改口不認，接著便被周刊爆料拍攝《腦波小姐》期間和男主角張書豪假戲真做，兩人一同赴峇里島度假，張書豪則回應：「沒有愛情的日子，對每一個遇到的人，聊得來的朋友，相處融洽的朋友，都會抱持著開放、珍惜關係的心態去感受跟相處。」沒承認也沒否認是否和妮妮交往。

昨妮妮在IG分享好朋友懷孕，自己快要當乾媽，她也穿著小可愛、露出肚子和閨密齊拍孕婦寫真，並表示兩人從國小認識已經12年，一直以為自己會先當媽媽，沒想到被好友搶先，「從小我就有媽媽夢，她一直說我瘋了」，最後說：「雖然一起當媽媽指腹為婚的願望，目前還不會那麼快實現，不過妳第二胎或第三胎要等我的寶寶唷」、「人家拍孕婦寫真」、「完全不把萊恩爸爸放在眼裡」、「硬要湊一咖的乾媽」，害不少網友一度以為妮妮要公布好消息，引來不少留言。

(中時電子報)