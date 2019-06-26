員林市長盃活力寶寶運動會26日上午在員林市立圖書館舉辦宣傳記者會，邀請萌娃們現場競賽，為活動暖身。(謝瓊雲攝)

員林市長游振雄(右3)、主席賴東位(右4)等人歡迎新手爸媽趕快在月底前踴躍幫寶寶們報名，拿好禮、拚大獎。(謝瓊雲攝)

第三屆員林市長盃活力寶寶爬行比賽又來囉！今年總冠軍將可獲得市價6800元的寫真攝影，承辦單位26日在員林市立圖書館舉辦試爬會為活動宣傳，員林市長游振雄歡迎所有家長踴躍帶家中的萌娃踴躍來報名參加。

今年活動將於7月14日周日上午在員林農工中正堂舉行，分為寶寶爬行和搬尿布比賽兩大項目；宣傳記者會上市代會主席賴東位等多名代表也前來與年輕爸媽們同樂，不到一歲大的萌娃嫩嬰們爬爬停停的可愛模樣，立刻秒殺眾人的目光與手機。

游振雄表示，台灣新生兒出生率居全球末段班，為鼓勵生育，讓產婦及嬰兒能獲得妥善之照顧，公所每年開辦新生兒營養補助津貼，每名補助6千元，加上縣府每胎3萬元生育津貼，生一胎即可收到3萬6千元大紅包，搭配0至5歲幼兒全面照顧政策，可望大大減輕新手爸媽的負擔。

游振雄說，嬰幼兒「七坐、八爬、九發牙」，適當活動刺激，能增加嬰幼兒對事物的專注力，提升小腦平衡與四肢的反應聯繫；藉由運動會活動向爸媽們宣導政府獎勵生育政策，增加親子間良好互動，家長也能相互交流育兒心得。

承辦單位張建豐表示，寶寶爬行賽參賽資格為一歲以下、尚未學步的男女寶寶，搬尿布比賽則為兩歲以下，各限額100名；除了總冠軍寶寶有豐厚大獎，員林在地的得展棉業執行長張惠英更特地準備40份純棉止滑幼童襪禮盒，要送給當天爬行賽各分組冠軍，祝福孩子都能平安健康長大。

活力寶寶運動會報名時間自即日日起至月底止，每名選手報名費200元，報名成功就可獲贈精美實用好禮一份。得獎獎品豐富實用，歡迎爸爸媽媽踴躍報名。詳洽活動連絡人：0933-419149陳主委。

未滿周歲的寶寶們爬爬又停停，可愛模樣讓全場大人被萌翻。(謝瓊雲攝)

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