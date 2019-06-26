上屆禮讓時代力量黃國昌退出新北市第12選區立委選舉的前新北市議員沈發惠，昨晚在臉書宣布加入蔡英文競選團隊，不參選2020立委提名，引起綠營將再次禮讓聯想。對此，黃國昌辦公室表示，尊重每個政黨的決定，但請不要再用「禮讓」吃豆腐，三年多了，應該夠了。

該選區現任立委是時代力量黃國昌，對上的是代表國民黨的前台北市副市長李永萍，以及安定力量黨主席孫繼正也表態參選。

黃國昌日前啟動請益之旅，多次宣稱待此行程結束後再對外報告動向，日前他宣布不參與2020總統選舉，至於是否爭取連任或擔任不分區，黃尚未對外正式說明。

沈發惠昨晚在臉書無預警透露將不參與2020新北市第12選區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）立委提名，再度掀起綠營禮讓黃國昌聯想。

對此，黃國昌辦公室表示，去年，沈發惠說要選立委不選議員，委員對記者提問的回覆是尊重。今年，民進黨說要徵召沈發惠，委員對記者提問的回覆還是尊重。今天，答案沒改變，還是尊重。尊重每個政黨的決定，但請不要再用「禮讓」吃豆腐，三年多了，應該夠了。

(中時 )