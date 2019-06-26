臉書「靠北中正」粉專貼出一張自小客車的車頂載著一個床墊，床墊上還趴著一個男大生，疑似是用手腳固定床墊，圖片引起熱烈迴響，發文者說，「這種臭三寶拜託不要說自己是中正（大學）的好不好，用繩子綁著很難嗎？」

發文者說，到底是多天兵才能想到用人趴在上面啊，想要滾床單回家滾好嗎，你想死別人還不想死，祝你行車平安。

此文引來熱議，有人說「這一個緊急煞車，上面那個人就登出遊戲了」、「不小心掉下來還有個床墊墊著呢，不怕不怕」；也有人說「以後誰還敢講中正是四中之末？ 直接上車起飛」。

留言中有人拿出道路交通安全規則表示，136條之5載明「車輛行駛中，不得攀登跳車或攀附隨行」，違反者依道路交通管理處罰條例81條「在車輛行駛中攀登、跳車或攀附隨行者，處新臺幣500元罰鍰」。有人則回覆「500不怕，可以多趴幾趟」。

警方則表示，此行為非常危險，已經違反道路交通處罰條例第30條第7款，「載運人、客、貨物不穩妥，行駛中有明顯危險」，可處3000元以上，9000元以下罰金。

(中時 )