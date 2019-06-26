縣府民政處長彭基山接受反河背納骨塔自救會陳情。（何冠嫻攝）

剛接受頸椎手術的廖姓女子因情緒激動癱軟在地。（何冠嫻攝）

頭份市上、下興里民眾自組「反河背納骨塔自救會」，26日到苗栗縣政府前廣場陳情抗議，盼縣府能主持公道。其中剛開完頸椎手術的廖姓女子，過程中情緒激動一度癱軟昏厥，隨後由救護人員送醫救治。

位在上興里的納骨塔1991年獲准興辦，1994年取得建照、2004年取得使用執照，歷經多次產權移轉，2013年由現任業者、苗栗縣議員鄭聚然經由法拍取得土地、建物。

頭份市上、下興里居民認為，建築體早已老舊不堪外，納骨塔的存在也充滿違法疑慮，強烈指責鄭聚然經法拍程序取得充滿違法疑慮的慕恩納骨塔後，挾政商壓力強行營運，因此自救會齊心抵抗，26日百位居民與議員陳光軒、曾玟學、溫宜靜、黎煥強等人抵縣府前廣場抗爭，「根本欺壓百姓！」要求縣府主持公道。

縣府民政處長彭基山出面接受陳情書，並說明舊法與現行殯葬管理條例規範有落差，經向內政部函釋，對於過去省府核准部分，縣府無權也無立場變更，但他強調「實體從舊、程序從新」，將依現有法令對其餘證照從嚴把關。

然就在彭基山說明尾聲時，剛動完頸椎手術的自救會廖姓女子因情緒激動癱軟差點暈倒，她說，自己剛動刀不到1個禮拜的時間，因為每天在家開門就看到納骨塔，深受無形壓力，為維護住家權益才忍痛到場表達訴求。救護車抵達後協助送醫檢查。

鄭聚然回應，公司已依法取得納骨塔合法產權，對於部分民代為私利煽動民眾抗爭，絕不會就範，仍將繼續依法申請，讓納骨塔合法營運。

(中時 )