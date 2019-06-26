毒販以膠套藏毒吞入腹中是毒品販運常見手法，這種毒品橡膠套因形似香腸，在大陸有「毒香腸」之稱。近日大陸湖南一名男子為還賭債而從事非法運毒，竟將藏有近300克海洛因的63根毒香場吞入腹中，但運送途中被警方盤查時膠套破裂導致昏迷，差點因此喪命。

據《瀟湘晨報》報導，因網路賭博欠下巨額債務的男子龍某，為了1.2萬元人民幣在緬甸為毒販進行跨國運毒進入大陸。他用7個多小時強行吞下63根毒香腸，經汽車、飛機與高鐵運送的20多個小時內，既無法吃喝也必須減少活動，還要強忍劇烈腹痛。但是這些用透明膠套包裹的近300克海洛，還是在體內出現了破裂。

運毒的長沙市龍姓男子在高鐵上因腹痛難忍、行跡可疑，被通報警方後才露出馬腳，但也因而撿回一命。（圖／瀟湘晨報）

長沙鐵路公安處火車站派出所接到通報後前往盤查，在列車上將40歲龍某逮捕。經初步審查，龍某承認吞食了毒品，但在被帶往醫院時，該男子突然昏迷不醒，只得轉往其他醫院搶救。經檢查發現龍某體內有大量可疑固體柱狀物品，其症狀疑為體內毒品破裂造成。經過一番搶救，還花了約8天十多次的「排毒」，才排出61顆用透明膠套包裹的毒香腸，經鑒定確認內容物為海洛因，淨重294.54克。

運毒男子身上的63個運毒膠囊，花了近8天的時間、排毒十餘次才全部排出。（圖／瀟湘晨報）

報導說，龍某因迷戀網路賭博，欠債10餘萬元人民幣，為還賭債挺而走險。透過網路上招聘送貨員的訊息，為毒販從緬甸運毒至湖南長沙市，每次代價約1萬元人民幣。吞毒與運毒過程極為痛苦，而且差點喪命，他自承還好被抓，否則性命不保。

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(中時電子報)