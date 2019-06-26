台東戒治所公益咖啡廳使用的都是自種自產的咖啡豆。（張孝義攝）

法務部矯正署台東戒治所旁飄出濃郁的咖啡香，口感甘醇、層次分明的手沖咖啡，配合自製的點心，伴隨著青翠美景，令人心曠神怡，這是台東戒治所與台東大學文化資源休閒產業系產學合作的公益咖啡廳，從店經理到服務員都是受刑人，讓即將出獄的受刑人實際體驗的場域感受，早是復歸社會。

咖啡廳使用的咖啡豆是由台東戒治所附設武陵外役分監種植生產，百分之百的台灣生長阿拉比卡咖啡，除了能喝到香濃的手沖咖啡，現場還有杭菊花茶、紅烏龍茶可供品嚐，也可以採購完全自植自產的咖啡豆。

台東戒治所公益咖啡廳使用的都是自種自產的咖啡豆。（張孝義攝）

台東戒治所附設武陵外役分監自2011年開始栽植咖啡樹，直到今年3月將所旁的咖啡廳轉型為公益更生實習複合式咖啡廳，成為全台第一家試行由受刑人參與管理及經營的咖啡廳，包含全方位技能訓練、實質的經營管理，同時投入公益服務，目前每月營收約30萬元。

台東戒治所長曾文欽表示，咖啡廳經營模式是以受刑人未來將實際體驗的場域感受及可能面對的生活互動場景為主要設計概念，由受刑人擔任經理及部門主任，實際參與經營管理並定期開會及提出報告，並由簽訂產學合作的台東大學，教授相關經營層級的高階訓練，包括經營管理、生涯規劃、社會企業及法治教育等課程，由基礎的培養提升至經營層級的高階訓練，全方位的養成教育，讓受刑人在復歸社會前能先與外界互動，並希望透過引領受刑人未來應善盡社會責任的價值理念，以期達到增強其自信心，預防再犯進而復歸社會。

曾文欽說，園區除咖啡廳外，還設有矯正藝文展示中心、自然寬闊的戶外大草原景觀區、結合在地原住民部落風情的噴水池及侏儸紀恐龍的兒童休憩區等，整體附屬園區的設施，都是受刑人自行規劃及施作，並展示彰化監獄及桃園監獄受刑人所創作的戶外公共藝術。

台東戒治所公益咖啡廳使用的都是自種自產的咖啡豆。（張孝義攝）

(中時 )