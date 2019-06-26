美國女足殺入法國世界盃8強，也是唯一躋身8強的非歐洲球隊。美國總統川普（Donald Trump）讚許這群娘子軍很有天分，表示自己愛看女足，但共同隊長拉皮諾（Megan Rapinoe）因抗議川普政策對同志不友善，以不唱國歌表達抗議，川普認為並不適當。

對於總統大人的指教，拉皮諾也維持一貫的回應態度，強調就算美國女足拿下世界盃冠軍，受邀進入白宮接受表揚，她也不會去見川普。拉皮諾甚至直說，她懷疑即使封后，川普也不會邀請美國女足進白宮。

保守的川普對同志族群並不友善，作為女同志的拉皮諾自然跟他不對盤。拉皮諾一向敢言，2016年發生美式足球員卡佩尼克（Colin Kaepernick）因抗議種族歧視，在賽前唱國歌時單膝下跪的事件，拉皮諾是最早仿效的運動員之一。

然而，美國足協後來修改規定，要求球員唱國歌時一定要站著，拉皮諾也照辦了，但不像其他球員會把手放在心口，拉皮諾只是站著，卻不唱美國國歌，以此表達對川普政策的抗議，她也形容自己是個「行走抗議者」。

拉皮諾（中）在場上的好表現總能激勵隊友。（美聯社資料照）

川普雖然說自己愛看女足，但對於女足國腳是否該跟男足領的一樣多，他覺得應該由經濟市場機制決定。當然川普是商人出身，「市場派」的論調並不奇怪，不過很顯然的，愛看女足也就是場面話而已。

「我覺得還是要由經濟來決定啦，像C.羅納多（Cristiano Ronaldo）和很多球星，他們領很多，因為它們吸引了成千上萬的人。但我對這個議題還沒有定見，還得觀察看看。」川普說。

(中時電子報)