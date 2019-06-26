黨團書記長吳志揚（見圖）手持紙牌表示，這次《公投法》修正過程粗暴、偷雞摸狗，拒絕跟在野黨好好協商，直接逕付二讀，看得出民進黨是鐵了心要讓違反民主的法案通過。(陳怡誠攝)

立院黨團總召曾銘宗（見圖）表示，民進黨在野時主張公投綁大選，如今卻挾著國會多數強行通過公投修法，讓民主送終、公投已死，未來台灣在面對有即時性的問題時，儼然已失去公投最重要的意義。(陳怡誠攝)

《公投法》在民進黨團主導下確定修正為與大選脫鉤，對此，國民黨今召開中常會決議，即日起開始推動「反鐵籠公投」的公投連署，主張廢止日前新修訂的《公投法》，並回歸至107年1月3日公布實施的條文。國民黨副主席兼秘書長曾永權強調，一旦國民黨能在明年大選拿到立法院多數席次，更會主動提出修法，將直接民權還給全民。

民進黨立院黨團日前在立院臨時會，挾人數優勢再次修訂去年初才通過的《公投法》修法，明定公投自2021年起每2年舉辦一次，並錯開選舉年；簡言之，台灣公民已不可能在2020年的總統立委選舉日發動公投，最快需等到2021年才舉行。

具體而言，目前已提出的公投提案，包含進入二階段連署的「重啟核四」公投案，及已完成聽證程序的提案，包括由前副總統呂秀蓮提出的「台灣和平中立」公投提案、前行政院長張善政提出的「數位國家」公投提案等8案，都必須要等到2021年才能交由人民公投。

由於民進黨在2017年修訂公投法時，明確主張公投必須綁大選，才能真正實踐直接民意，如今卻反過來將兩者脫鉤，立場明顯有差異，也形同宣告未來台灣的公投案在欠缺大選的動員力之下，將很難突破過關門檻。

對此，國民黨上週先是敲定在7月7日，結合民間社團，並邀請5位總統初選候選人韓國瑜等人，於凱道發起「反鐵籠公投」街頭抗爭。今天，國民黨更進一步決定發起「反鐵籠公投」的公投案。

曾永權表示，此次推動的公投案主文為：「民進黨枉顧民主人權，將《公民投票法》修成「鐵籠公投法」。你是否同意廢止該法第九條、第十條、第十二條、第十三條、第十七條及第二十三條等箝制直接民權之條文，恢復適用中華民國107年1月3日公布施行之條文？」

曾永權強調，去年九合一選舉中一併通過7項公投提案，民進黨政府卻無視多數民意的公投結果，拒絕執行全民意志，嘴巴說支持民主，關心香港民主人權，卻又一次以國會多數暴力針對性修法，没收應該給人民的公投權利，再一次重傷中華民國民主及人權的基本價值。因此，國民黨正式推動「反鐵籠公投」公投案，呼籲全民共同支持。

國民黨政策會執行長江啟臣表示，在香港反送中的同時，台灣的民主已經「被送終」，因為新的《公投法》，不僅沒收直接民權，還讓民主大倒退，政府直接騎到人民的頭上，赤裸裸的行政濫權、多數暴力，「難道人民還要忍受嗎？這次修法讓人民覺得不用中共來，我們就要變成獨裁國家了，所以我們堅決反對公投法修惡！」

國民黨立法院黨團總召曾銘宗則說，民進黨在野時主張公投綁大選，如今卻挾著國會多數強行通過公投修法，讓民主送終、公投已死，未來台灣在面對有即時性的問題時，例如政府若開放美豬，民眾若想反對，就得先吃2年豬肉才可能辦公投，這儼然已失去公投最重要的意義。

只是，國民黨雖號召發動「反鐵籠公投」，但在新《公投法》規定下注定無法在2020舉行，其主要意義為何？曾永權解釋，即刻聯署的目的就是要讓全民的怒吼可以在聯署書上表達，國民黨會努力衝高第一階段提案人數；同時，一旦國民黨能在2020年贏得立法院多數，就會主動提出修法，將《公投法》恢復適用中華民國107年1月3日公布施行的條文。

(中時 )