剛完成交付的比靈斯號(LCS-15,USS Billings)瀕海作戰艦，在加拿大蒙特婁的港口內與另一艘散裝貨船蘿絲-迪斯甘斯(Rosaire Desgagnes )發生擦裝，軍艦的右側明顯的受損，美國海軍正在評估損失的情況，並調查事故發生的原因。

The Drive報導，比靈斯號屬於自由級(Freedom class)，美國海軍才在最近剛剛接收，母港設在佛羅里達梅波特海軍基地(Naval Station Mayport)，原預計在7月1日舉行成軍典禮，結果卻遇上撞船的事故。海軍陸戰隊發言人告訴海事執行委員會說，比靈斯號的右舷已經損壞，還在進行全面的損壞評估。所幸，碰撞並未造成兩艘船上的人員受傷，不過目前還沒有關蘿絲-迪斯甘斯號的損害情況消息。

比靈斯號在2017建造完成下水。(圖/美國海軍)

被撞的散裝輪蘿絲-迪斯甘斯號。(圖/迪斯甘斯商運集團)

比靈斯號始建於2014年，在威斯康辛州的芬坎蒂尼-馬里蘭特海洋造船廠(Fincantieri Marinette Marine)造船廠，2017年下水，2019年2月於正式交付海軍。洛克希德·馬丁公司是自由級的的主要承包商，但義大利造船廠芬坎蒂尼海洋集團是分包商，負責建造的是芬坎蒂尼的美國子公司。

這艘新的自由級是在密西根湖裡建造的，因此交付出後必須駛過五大湖與聖船於6月初離開造船廠前往梅波特。交付後，新的自由級LCS必須駛過五大湖和聖羅倫斯海道，才能進入大西洋。然而五大湖在冬天常遇冰封，航行時間只有在夏季，因此新的自由級在出廠後，會在蒙特婁待一段時間。

比靈斯號的事故不會影響瀕海作戰艦的前途，因為美國海軍已經對所有的瀕海作戰艦失去信心，不管是自由級或是獨立級，都暴露瀕海作戰艦，作戰能力有限的問題，因此他們已經不喜歡這型軍艦了，促使美國海軍在2017年啟動了新的巡防艦計劃(FFG-X)，他們將在今年選出一種成功的設計。

(中時電子報)