卡地亞Magnitude珠寶上市晚安選在倫敦Shoreditch Townhall登場，充滿濃濃的英倫風情。（Cartier提供）

Netflix影集《王冠》女主角Claire Foy出席卡地亞Magnitude珠寶上市晚宴。（Cartier提供）

卡地亞Magnitude珠寶「APHELIE」項鍊的主石是68.85克拉的鈦晶，周圍鑲粉紅鑽石、珊瑚和瑪瑙。（Cartier提供）

卡地亞Magnitude珠寶「THEIA」項鍊，以透明水晶包鑲祖母綠的手法呈現，別具一格。（Cartier提供）

卡地亞Magnitude珠寶「EQUINOXE」項鍊，主石是15.48克拉錫蘭黃色藍寶石，搭配一整圈青金石圓珠。（Cartier提供）

卡地亞Magnitude珠寶「EQUINOXE」項鍊，主石是15.48克拉錫蘭黃色藍寶石，搭配一整圈青金石圓珠。（Cartier提供）

卡地亞Magnitude珠寶「APHELIE」項鍊的主石是68.85克拉的鈦晶，周圍鑲粉紅鑽石、珊瑚和瑪瑙。（Cartier提供）

卡地亞（Cartier）近日發表Magnitude珠寶系列，打破高價寶石和半寶石的界線，甩開世俗對珠寶的成見和窠臼，重新回歸美學，日前卡地亞在倫敦180 The Strand發表Magnitud珠寶上市派對，邀請莉莉柯林斯等熠熠紅星與會，更添星光。

所謂「碩大就是美」，卡地亞的Magnitude珠寶即是以此為靈感，以大膽的用料和創意，展現大開大放的新格局，鑽石與鈦晶互相輝映，藍寶石和脈石蛋白石彼此烘托，祖母綠與天然水晶完美搭配，粉紅色鑽石則與摩根石和珊瑚互為彰顯，展開一場精彩對話，其中厚實碩大又澄澈透明的彩色水晶更躍升為要角，在珍貴寶石的搭配下展現獨特品味之美。

Magnitude珠寶的色彩搭配大膽前衛，以色彩濃郁的原色如紅褐色、藍色、綠色、黃色等各自展現個性，例如「APHELIE」項鍊即是以68.85 克拉的凸圓形切割鈦晶為主石，周遭鑲嵌粉紅色鑽石、珊瑚、瑪瑙等，風格奔放狂野，更添奢華；「ZEMIA」手環鑲有一顆逾77克拉的澳洲脈石蛋白石，寶石體積碩大，氣勢不凡，在珍貴寶石和彩色寶石的混搭之下，猶如一場美麗的邂逅。

卡地亞當晚在Shoreditch Townhall舉辦派對，《白雪公主之魔鏡魔鏡》莉莉柯林斯、Netflex影集《王冠》女主角Claire Foy等盛裝出席上市派對，搶先玩賞Magnitude珠寶。

(中時 )