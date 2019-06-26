民眾在一頁式廣告購買商品，收到的都是劣質商品。(林郁平翻攝)

藝人侯昌明、曾雅蘭夫婦，因自創服飾品牌遭人盜用圖片，在臉書販賣劣質商品，今年5月底兩人還曾一同前往派出所報案。侯昌明表示，詐騙集團越來越猖狂，甚至拿著他們到派出所報案照片繼續騙，讓他相當傻眼，並提醒買家，下訂前千萬要注意真偽，千萬別貪小便宜淪為詐騙集團眼中肥羊。

刑事局表示，民眾透過拍賣平台、或網路社群軟體，如臉書、LINE、IG等進行購物的比率越來越高，詐騙集團看準此種便捷快速的網路消費利基，於各拍賣平台、社群軟體購買廣告版面，並截取正版廠商圖片或新聞報導圖片，以低於市場行情之價格促銷，吸引民眾目光。

民眾透過瀏覽廣告，連結至購物網頁，歹徒還會強調貨到付款以取信於民眾，並假冒各大公司或商城名義誘騙消費者購買，再利用貨運宅配業者、各大超商所提供貨到付款服務寄送商品。消費者收貨付款後，卻發現商品與廣告不符或有明顯瑕疵，品質低劣，要求退貨時卻遭到封鎖，求助無門。

警方指出，這種「一頁式詐騙廣告」，常具有下列特徵：

一、網頁上沒有公司地址、客服電話(或沒人接聽)、只留下電子信箱或通訊軟體帳號。

二、售價明顯低於市場行情。

三、常以限時或倒數方式吸引民眾。

四、號稱免運費、7天鑑賞期、可拆箱驗貨、不滿意包退等，底下留言都是正評，沒有負評。

五、只能用貨到付款或信用卡刷卡(信用卡刷卡頁面多為歹徒虛設，將有被盜刷風險)；網頁常出現簡體字或大陸用語，如直郵、郵費、支持等，且網頁大多粗糙不精美。

警方表示，如發現貨到付款商品不符時，可儘速向負責運送宅配業者反映辦理退貨，建議民眾切勿透過社群軟體私下購物，並可下載「防詐達人」[email protected]，協助辨別購物網址是否為詐騙頁面，或直接撥打165反詐騙諮詢專線查證。

(中時 )