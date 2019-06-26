只不過是頭痛就走了！小兒科醫師陳木榮在節目上分享一件病例。一名11歲女童經常頭痛，她告訴爸爸，爸爸卻只要她早點睡就會好，沒當一回事，結果某天晚上爸爸見女兒房間沒關燈，想抱她上床睡覺，卻發現女兒沒了呼吸心跳，急忙送醫卻宣告不治。最後遺體交由法醫檢查發現，女兒是死於「出血性腦中風」。

陳木榮在節目《醫師好辣》表示，當時這位爸爸告訴他，女兒以前就常說自己頭痛不舒服，他以為沒什麼大礙，睡一覺就好，沒想到就這樣走了。女兒在救護車上已失去生命跡象，到醫院後急救了30分鐘，仍沒反應，但女童父母不放棄，又把女兒轉到大醫院。

陳木榮說，救護車送來時，女童已經是一具冰冷遺體，血液凝結沒辦法注射點滴，身上出現屍斑，但她的父母親還是苦苦哀求醫生，拜託救回女兒，「最後我們又急救30分鐘，還是回天乏術，宣布死亡」。

陳木榮解釋，女童患有先天性動靜脈畸形，腦中的動脈與靜脈之間，缺少了微血管連接，造成「動脈直接衝擊靜脈」，若衝擊力道太大，會瞬間使血管破裂，變腦中風，但機率極小。陳木榮呼籲，若有不明原因頭痛，千萬別忽視必須趕緊就醫。

(中時電子報)