HYUNDAI旗下最熱銷的中型房車ELANTRA,今天推出小改款,一口氣提供經典、豪華、旗艦等3款新車,同時推出All New ELANTRA Sport及Sport極速型。前者訴求75萬元以內同級距最完整主被動安全配備;後者更強調85萬元內可同時擁有204hp強勁馬力及7速DCT自手排變速箱,以及前後獨立運動化懸吊系統。

ELENTRA車系以搶眼流體雕塑身形集結歐美iF、GOOD DESIGN、IDEA 三大工業設計獎項肯定,以及進化優異動力效能與高規安全防護等優勢,曾寫下最快銷售突破1000萬輛車款紀錄與全球暢銷車前5名的亮眼成績,換算下來等於每天賣出1150台。

HYUNDAI現代汽車總經銷南陽實業表示,首度出現的嶄新Sensuous Sportiness設計語彙,展現更為奔放的前掠式跑格,加上完善HYUNDAI SmartSense先進主動安全科技與強悍動能推升的性能操控樂趣,讓All New ELANTRA儼然成為國內市場上,擁有最高CP值的國產中型房車代表。All New ELANTRA建議售價經典型64.9萬元、豪華型70.9萬元、旗艦型74.9萬元,同樣深獲國內熱血性能車迷喜愛的All New ELANTRA Sport也同步現身登台,建議售價Sport型81.9萬元、Sport極速型85.9萬元。

All New ELANTRA全新搭載「HYUNDAI SmartSense」全智能先進安全科技,整合10大先進安全配備,賦予全面駕馭安全。HYUNDAI SmartSense全智能先進安全科技自ELANTRA豪華型開始,標配「SCC智慧型主動車距維持系統」、可偵測前方行人與車輛的「FCA前方主動煞停輔助系統」、「FCW前方撞擊警示系統」、「LKA車道偏移輔助」、「LDW車道偏移警示」、「DAW駕駛疲勞警示系統」等功能,旗艦型更增加「RCCW後方交通警示」、「BCW盲區偵測警示」與「LCA車道變換後方警示」之外,並首度搭載在國內車系出現的「SEA車門啟閉防撞警示」,當車輛靜止熄火雷達即偵測左右後方來車即時警示,不僅適合國內地狹人稠的都會區使用,更能有效避免後方突如其來的摩托車等車輛追撞,提供駕駛與乘客達到最高安全守護。

All New ELANTRA不僅先進安全科技亮眼,既有的被動安全方面,全車體53%採用AHSS先進高剛性鋼材打造,6具SRS輔助氣囊防護,以及ESC電子車身動態穩定系統/VSM整合式車身動態管理系統(附自動轉向修正)、HAC上坡起步輔助系統、BAS煞車力道輔助系統、MDPS電子輔助方向盤、光感應啟閉頭燈、TPMS胎壓偵測系統,讓All New ELANTRA行車安全有感大提升。

同步登場的All New ELANTRA Sport沿襲「Intense Glide」前掠式跑格,橫柵上鍍鉻六角蜂巢狀水箱罩、流體力學側裙、鯊魚鰭定風翼、雙出菱型尾飾管以及17吋炫動式雙色鋁圈搭配,令人難以忽視的強烈跑格油然而生;講求戰鬥化的車室內裝,藉由前座跑車座椅醒目專屬Sport仕樣,方向盤新增換檔撥片讓駕駛隨時處在激昂熱血情緒,同時7吋觸控多媒體影音螢幕整合Apple Carplay/Android Auto、倒車顯影輔助設計、控台下方提供Qi手機無線充電裝置,更讓All New ELANTRA Sport充分展現性能以外的時尚科技感。

1.6L引擎搭配渦輪增壓系統的高效能動力組合,All New ELANTRA Sport輕鬆輸出204ps強大馬力,27kgm峰值扭力在1,500rpm至4,500rpm轉速間隨傳隨到,搭配7速DCT雙離合器自手排變速系統,為駕駛提供電光石火般的熱血動力表現,同時藉由強韌高剛性車體與平整化底盤調教,搭配同級唯一的前麥花臣、後獨立多連桿懸吊組合,ELANTRA Sport早已在國產房車市場中獲得專業媒體及車主對性能操控的最高評價;此外,All New ELANTRA Sport駕駛樂趣配備之一的DMS整合駕馭模式選擇中,更是首度新增「Smartshift智能駕馭模式」,依據駕駛習慣即時動態模式調整,展現更豐富的移動樂趣。

享受最親民的極速熱血乘駕之餘,All New ELANTRA Sport安全同樣最高標準看待,首度搭載品牌自豪「HYUNDAI SmartSense」全智能先進安全科技,標配「FCA前方主動煞停輔助系統」、「FCW前方撞擊警示系統」、「LKA車道偏移輔助」、「DAW駕駛疲勞警示系統」、「LDW車道偏移警示」等系統,頂規Sport極速型再整合「RCCW後方交通警示」、「BCW盲區偵測警示」、「LCA車道變換後方警示」以及「SEA車門啟閉防撞警示」系統,並增加駕駛膝部氣囊,讓被動安全科技防護至臻完善。

