與植物人的溝通困難嗎？台北醫學大學人文暨社會科學院長藍亭表示，國外已有研究顯示透過腦部造影技術，可看到植物人腦中訊號的變化，進一步判斷與其對話過程的意識狀態與反應。

「如果可以，真的很想再一次對話，了解他痛不痛？」高先哽咽表示，2年前父親因車禍成為植物人，所以一直很想知道過去的日子，父親躺在床上的反應與感覺。這也是很多植物人親友縈繞不去的想法。

其實植物人的誤診率高達40％，其中有逾2成患者的意識程度與正常人差異不大，所以與植物人溝通並非不可能！藍亭指出，透過腦部造影技術的斷層掃描與核磁共振，可看到植物人腦中特定區塊的活躍程度，判別患者想要表達的感受。

有些本來就不是植物人，意識水平高但無法與外界溝通，他們可以清楚聽到或及看到周遭一切，對身體也有感知，一般植物人定義就是字面上的意思，因此常有個案「要不要死」在法院爭吵很久，這是病患意識水平情況講不清楚。

藍亭說：「約在13、4年前，開始有人以造影方式研究植物人，我們團隊在3年前試著用我們的方法，了解評估患者的意識水平，以前某些醫生用安眠藥讓病人恢復意識，約有1／5的人意識水平高，所以我們要與他們溝通。」

至於如何與植物人溝通？藍亭指出，假設沒有辦法用眼睛、手部，就以「是或不是」的問題方式，如果答案「肯定」，就讓他們想像打網球、使得腦部的運動輔助區塊會特別活化；如果答案是「否定」，就想像在家裡走來走去，這也會在顯現在腦部的海馬迴部位。

植物人是靠診斷，以前都是以行為量表、指標，後來發現準確度沒有想像的高，10多年來，有團隊以腦造影方式更準確觀察行為，這是最便宜、簡便的方法，因而藍亭的團隊試著用MRI跟病患溝通，目前台灣還沒有人這樣做。

3年來，藍亭團隊評估150名患者，其中有60人接受臨床試驗，發現11人被診斷植物人卻很可能有意識，可清楚感知周遭事物變化，包括眨眼反應問話。

(中時 )