台北市長柯文哲將於7月3日率團赴上海參加雙城論壇，民進黨籍議員陳怡君原本有意自費隨行，但今天下午臨時宣布不去雙城論壇，陳怡君指出，柯市府至今對行程遮遮掩掩，完全不公開透明，由於無法獲悉完整行程決定不出席雙城論壇。

民進黨北市多數議員表態不出席雙城論壇，唯獨陳怡君聲稱要去監督柯文哲，報名自費出席，但今天下午4時許，陳怡君突發出聲明決定取消出席雙城論壇。

陳怡君表示，當初報名參加雙城論壇初衷認為，身為議員必須監督柯文哲在雙城論壇言論，並且實況紀錄，讓訊息能夠完整呈現，沒想到太多雜亂的操作，為避免部必要的後續干擾決定退出。

北市府副發言人柯昱安表示，雙城論壇行程到最後都會公布，不會有私密行程，目前正在與上海方磋商階段，一旦確定會對外公布。

市府截至今天中午統計，公費議員有李傅中武、林國成、楊靜宇，自費參加則有侯漢廷、鍾小平、鍾沛君、陳重文、秦慧珠、徐立信，總共9人完成報名。

(中時 )