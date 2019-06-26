廖男去年3月上網自國外訂購了大批有害螞蟻，還當起直播主，大剌剌公開在網上介紹拍賣。(謝瓊雲翻攝)

有害螞蟻，還當起直播主，大剌剌公開在網上介紹拍賣有害螞蟻，還當起直播主，大剌剌公開在網上介紹拍賣。(謝瓊雲翻攝)

廖男進口八種有害螞蟻上網直播轉賣，光巨山蟻蟻后就獲利3.2萬元。(謝瓊雲翻攝)

一隻進口螞蟻要賣3200，直播主被抓包，這下子要罰9萬元。在彰化和美開設飲料店的23歲廖男，去年3月起上網從國外訂購進口對生態有危害的8種螞蟻，並上網直播轉賣，遭防檢局查獲後移送法辦，被彰化地院依違反植物防疫檢疫法之非法輸入罪，處刑3個月，可易科罰金。

平時也有養螞蟻的廖男，認為轉賣螞蟻有利可圖，因此明知輸入有害螞蟻違法，仍私自進口巨山蟻、掠針蟻、彎顎針蟻和毛山蟻等8種有害螞蟻，遭檢警與動植物防疫檢疫局台中分局鎖定追查；今年3月21日檢警上門搜索查扣大批螞蟻，25日又前往海關攔截23隻巨山蟻蟻后。

根據判決書，廖男去年3、4月間在和美家中，上網至淘寶或澳洲購物網站，以每隻蟻后2500元價格訂購螞蟻，委託不知情運輸業者輸入後，再利用網路直播方式，以每隻3200元轉售，共獲利3萬2千元，卻被網友暗中截圖報警，日前被彰檢起訴。

法官審理期間，特請生物學者鑑定，其中巨山蟻跟家白蟻危害木材，大頭家蟻與長腳家蟻屬取食作物種子，皆與蚜蟲、介殼蟲共生；掠針蟻、彎顎針蟻、橫紋針蟻螯咬具毒性，均為害蟲。

法院審酌，廖男所為增加植物疫病蟲害發生及蔓延之危險，實不足取，但坦承犯行並繳回犯罪所得3萬2千元，判處3月徒刑，得易科罰金9萬元；全案可上訴。

(中時 )