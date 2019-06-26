通俄門還沒結束！美國眾議院司法和情報委員會25日表示，通俄門特別檢察官穆勒將於7月17日在委員會的公開會議中作證。

穆勒先前主導長達22個月的通俄門調查行動。民主黨主導的司法委員會和情報委員會17日當天將分別對穆勒問話，在公開聽證會結束後，司法委員會將在非公開的狀態下對穆勒團隊工作人員問話。

眾議院司法委員會主席納德勒（Jerry Nadler）及情報委員會主席希夫（Adam Schiff）發出的聯合聲明稱，「美國人民希望聽到特別檢察官親口說出來，才能了解他和其團隊的調查發現，以判斷俄羅斯是否攻擊我們的民主、川普競選團隊是否接受並利用這項協助，以及川普和他的親信在通俄門調查之際是否妨礙司法。」

自穆勒3月宣告通俄門調查結束、完成長達448頁的調查報告後，報告刪節版已於4月18日公布。內容說明川普上屆大選的競選陣營多次跟俄國官員聯繫，但這份報告並未發現足夠證據，證明競選活動和莫斯科之間存在犯罪陰謀。此外，報告提出10項美國總統川普意圖妨礙司法調查的例子，但並未控訴川普妨礙司法。

事實上，民主黨一直在討論讓穆勒出庭作證一事，如今發出傳票的日期較納德勒當初所提的日期晚了１個多月。

穆勒則於上月公開發表談話，提及民主黨正準備對他發出傳票，但他強調，他不希望就通俄調查進行公開作證，因為他所說的內容並不會超過448頁調查報告的範圍。

(中時 )