2019樂利捷運藝術節登場，土城區公所下月將展出由樂利國小學生發揮創意，以捷運為主題設計的一系列作品。（樂利國小提供）

2019樂利捷運藝術節登場，土城區公所下月將展出由樂利國小學生發揮創意，以捷運為主題設計的一系列作品。（樂利國小提供）

2019樂利捷運藝術節登場，土城區公所下月將展出由樂利國小學生發揮創意，以捷運為主題設計的一系列作品。（樂利國小提供）

2019樂利捷運藝術節登場，土城區公所下月將展出由樂利國小學生發揮創意，以捷運為主題設計的一系列作品。（樂利國小提供）

2019樂利捷運藝術節登場，土城區公所下月將展出由樂利國小學生發揮創意，以捷運為主題設計的一系列作品，從彩繪列車、悠遊卡設計、詩畫、標誌設計、版畫及藏書票等創作一字排開，從小朋友們的視野及感受出發，描繪出對捷運以及土城的意象，邀請各界參展並給予孩子鼓勵。

樂利國小表示，身為捷運海山站的「好厝邊」，師生上下課與捷運緊密相連，自板南線2006年通車後，隔年便開始舉辦首屆的「樂利捷運藝術節」，規畫以捷運為主題的特色課程，引領學生不論用畫的、用寫的，一起紀錄下對捷運的記憶，今年已邁入第13年。

指導老師方朱寶說，課程針對各年級規畫不同程度的創作，1年級以「捷運禮儀」為主題，畫出捷運裡發生的景物及人物，2年級則由小組合作方式，設計一套立體的彩繪車廂，3年級則設計出一張屬於自己的Q版悠遊卡，作品讓人驚艷連連。

4年級開始難度升級，以童詩結合圖畫，用文字描繪出心中對土城捷運的意象，5年級採CIS視覺系統概念設計以樂利捷運節為主題的標誌，6年級則以版畫為媒材，結合藏書票創作捷運版畫，讓藝術與生活緊密連結，陪伴孩子一同成長。

土城區公所表示，活動展期自7月2日至7月30日止，上午9點至下午5點，歡迎各界踴躍參展，一窺孩子對捷運天馬行空的創意與發想，也給予孩子的努力鼓勵。

(中時 )