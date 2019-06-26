滯維也納空姐返台哭了！立刻加入罷工喊要協商 17:142019/06/26 中時電子報 林郁庭 、影音編輯、 黃嫚翎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 滯維也納空姐返台哭了！立刻加入罷工喊要協商。（圖/中時電子報 FB） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 滯維也納空姐返台哭了！ 加入罷工喊話快協商 桃園市空服員罷工行動邁入第7天，而日前受到長榮空服罷工影響、導致滯留在維也納的22位機組人員，今天稍早時返台，一下飛機便直奔罷工現場繳交三寶，現身力挺罷工直呼：「快協商」。有空服員受訪時更是情緒激動哭了。 這些甫從維也納返台的組員，據了解原訂應於23日抵台，但因罷工因素，導致她們延遲3天回國。剛剛稍早她們已返台，這幾名空服員繳交三寶後，立刻加入罷工行列。 當中有人一見到久違的夥伴忍不住激動落淚。更有人淚訴說，當時不知何時可以回來台灣，是很害怕的。 護理師較苦？她嗆空服員「只會端盤子」網友戰翻了 (中時電子報) #空服員 #罷工 #維也納 #返台 也許您會感興趣 推薦閱讀 生活熱門新聞 一天內翻倍!200空服歸隊 長榮運能提高至6成 - 生活 酸實習地勤長相 辣空姐正面曝光 - 生活 罷工空姐沒人挺？網友最在乎的竟是... - 生活 新危機？長榮罷工空服歸隊恐也無法飛 - 生活 滯維也納空姐返台哭了！立刻加入罷工喊要協商 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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