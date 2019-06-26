滯維也納空姐返台哭了！ 加入罷工喊話快協商

桃園市空服員罷工行動邁入第7天，而日前受到長榮空服罷工影響、導致滯留在維也納的22位機組人員，今天稍早時返台，一下飛機便直奔罷工現場繳交三寶，現身力挺罷工直呼：「快協商」。有空服員受訪時更是情緒激動哭了。

這些甫從維也納返台的組員，據了解原訂應於23日抵台，但因罷工因素，導致她們延遲3天回國。剛剛稍早她們已返台，這幾名空服員繳交三寶後，立刻加入罷工行列。

當中有人一見到久違的夥伴忍不住激動落淚。更有人淚訴說，當時不知何時可以回來台灣，是很害怕的。

(中時電子報)