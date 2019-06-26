花蓮豐田村據傳為全台最早產咖啡的所在，甚至有日本研究者及日本史料都有提及，讓當地協會人員相當驚訝，拜訪當地耆老卻問不到這段歷史，直到最近在居民的引介下，找到一位現年已90多歲日本時代出生的呂阿嬤，她分享了「豐田咖啡」的製作方式，更說當時日軍喝這咖啡「精神都很好」，但真相卻讓網友笑翻。

《社團法人花蓮縣牛犁社區交流協會》昨在臉書發文表示，多年前有日本的研究者到當地考察時提過，花蓮豐田村是全台灣最早種植咖啡的地方，就連日本史料紀錄也曾提及，當時那些學者還拿出日本時代在豐田拍攝的咖啡樹照片佐證，讓他們相當訝異，決定深入調查，找到「豐田咖啡」的真相。

阿嬤的咖啡生產地，太白粉沉澱池。(翻攝社團法人花蓮縣牛犁社區交流協會)

協會四處訪問地方耆老，許多人都喝過罐裝咖啡，但並不清楚「豐田咖啡」，直到近年，有居民向協會透露，豐田有間太白粉工廠，原屋主是日本時代出生、90幾歲的呂月嬌阿嬤應該會知道；受採訪時，阿嬤先向他們解釋工廠一層層階梯式水槽及樹薯粉的製作方式，接著，阿嬤指著旁邊的房子說，「前面是太白粉工廠，後面是咖啡工廠」，讓協會聽了大吃一驚，「找了這麼久的咖啡工廠竟然在這！」於是趕緊詢問阿嬤，「以前你們也在這裡烘咖啡哦！」阿嬤卻回答，「烘係啥？係用炒的」。

協會後來了解，當時阿嬤們不知道咖啡是什麼，以為把樹薯粉炒一炒，再研磨後泡熱水後成為「混濁液體」就是咖啡，而當時村莊裡也沒人喝過咖啡，只知道那是時髦的飲品，見到那杯阿嬤泡的「茶」，便認為是咖啡，最後知道豐田產咖啡豆的日本人也聽聞，便請阿嬤的「咖啡工廠」將豐田出產的「咖啡豆」製成咖啡，為日本前線吃緊的戰事與緊縮的物資作出貢獻。

阿嬤表示，「聽伊講，咖啡喝下去精神都很好」，協會這才弄懂，原來阿嬤以前的「咖啡」都是是給日本士兵用，難怪問早期居民都不知道村子有咖啡這件事情，只有日本人知道；協會最後也呼籲，不要私自將農宅當作工廠，「雖然阿嬤的咖啡不是我們知道的那個咖啡，但是樹薯還是具有高度營養，畢竟阿嬤從來不會讓你餓肚子」。

(中時電子報)