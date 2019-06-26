日本知名社區設計師山崎亮（右）分享社區設計經驗，鼓勵屏東青年找出適合屏東的在地ＤＮＡ。（林和生攝）

日本知名社區設計師山崎亮近日造訪屏東，並與在地青年分享「社區設計」的經驗，他先讚賞國境之南是個有著不同文化與歷史脈絡相互交疊的特色城市，並鼓勵年輕人靈活調整定位，找出適合自己與屏東的在地ＤＮＡ。

在與青年對談前，山崎亮走訪屏東市區，來到傳統西市場，還有以貨櫃打造的青創聚落及老建築重新賦予新生命的「職人町」。

山崎亮有感而發地說，傳統都市規畫多數都是由政府設計、施工，再提供給居民使用，通常是風光一時卻無法永續活絡，缺少通過人際間的互動，由當地居民自己來解決居住社區原本就存在的問題。

因此他建議，政府應放慢腳步，將主導權交給社區民眾，邀請大家參與討論、相互對話，讓居民多花時間產生自覺，此刻政府只需要陪著走，找出當地的特色與發展目標並共同完成，打造適合每個人、讓人想一來再來的理想空間，這才是永續經營之道。

他以西市場的冰店為例，1個年輕人獨自走入傳統市場賣冰，透過自身的感染力讓更多青年加入，同時也活化原本奄奄一息的場域。

山崎亮建議，年輕人可以先訂定短期目標，不一定要設定一次到位的結果，透過滾動式的修正，靈活調整，「先思考、再嘗試，如果不成功，再試一次。」就能找到適合社區發展的走向，透過群體力量的整合，才能營造把地方創生落實於生活中。

(中時 )