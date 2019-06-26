曾英志（左一）擔任勞動部「培力就業計畫」專案管理人，帶領原民青年推廣屏東原鄉紅藜作物。（林和生攝）

曾經嚮往撫摸天際線，3年前退役的神龍小組士官長曾英志如今埋首土地，帶領8名原住民青年，推廣屏東原鄉部落特產紅藜，團隊除致力擦亮原鄉招牌外，同時強化自我族群的認同，所有人一心期盼能在這片孕育萬物的土地，努力發揚部落文化。

「退役後，一心想為部落盡分心力」，出身台東金峰鄉排灣族部落的曾英志說，他18歲踏上軍旅，在神龍小組服務期間，創下當時現役士官兵跳傘最多次紀錄，過去戰功彪炳的他，3年前退役，因過去長期在屏東服務，於是毅然決定留在部落，開創職場第二春。

在勞動部高屏澎東分署培力就業計畫協助媒合下，屏東縣原住民特色農業推動協會相中曾英志的士官長管理經驗，於是聘請他擔任專案管理人，與8名原住民青年共同推廣紅藜。

從紅藜智慧友善農耕開始學習，進而研習加工技術、餐廳管理及銷售溝通技巧等，眾人將所學運用在工作崗位上，藉此提升紅藜的產量與質量。

團隊一員的排灣族杜岱蓁主要負責餐廳生產管理與行銷，她有感而發的說，因求學階段在都市生活，鮮少接觸部落事宜，每當朋友問起原民文化，對自己的一知半解覺得很可惜；但23歲回到部落，跟著長輩學習栽種技術及飲食文化，目前能透過料理向顧客介紹部落底韻，才真正覺得屬於這塊土地，「很有成就感。」

(中時 )