台中市長盧秀燕（左）在大里親子館內陪同孩子完成恐龍勞作。（林欣儀攝）

斥資千萬元改造，台中市大屯托育資源中心正式升格為大里親子館，26日揭牌啟用。台中市長盧秀燕提出「親子館雙倍增」計畫，她表示，除了新建親子館、也會利用現有資源擴充設施，4年任期內要讓台中市親子館增加至13座，也積極增設公托公幼，盼減輕家庭負擔。

盧秀燕與大里區多位市議員、地方代表一同為大里親子館揭牌，她隨後進入館內與小朋友互動，陪著孩子完成恐龍勞作，氣氛溫馨。盧秀燕指出，好的政策要延續、要更好，台中市目前有4座親子館，成效都很不錯，未來希望擴大、增加，讓親子館在4年內雙倍增。

盧秀燕接著再細數她的社福政策，她說，打造友善親子環境刻不容緩，目前在公幼公托倍增計畫方面已逐漸實現，4年內預計增加公幼至180班、公托要增加至23所，其中部分已陸續開工。

大里親子館原為大屯托育資源中心，社會局指出，原本只服務0至3歲幼兒，現在升級為親子館，服務範圍也擴大至6歲學齡前孩子，將提供說故事列車、桌遊、積木等相關課程，每日可接受30組親子預約參加。

社會局強調，除大里升格親子館，北區、豐原、沙鹿及大甲也都規畫進行升格中，未來更將增設石岡、大雅、烏日、北屯、東區和西區親子館，提供有育兒需求的家庭近便、專業、完整的服務資源。

(中時 )