美女攝影師張雅綺，專業打「林布蘭光」的人像照。（羅浚濱翻攝）

張雅綺在沙坑國小教導小朋友攝影。（羅浚濱翻攝）

張雅綺在沙坑國小教導小朋友用手機，布局拍商品。（羅浚濱翻攝）

張雅綺（右）在沙坑國小指導小朋友攝影，在坤泰盃兒童攝影賽獲得佳績。（羅浚濱翻攝）

攝影科技日新月異和普及化，一些中小學也開設攝影課程，讓藝術美學向下紮根，新竹縣橫山鄉沙坑國小2017年開設攝影課，邀請美女攝影師張雅綺（Yuki）指導學生基本構圖、取景及相機操作，並以橫山人文風景和特產為拍攝主題，為自己和小朋友開啟美麗之窗。

張雅綺原在科技業從事行銷主管，2012年參加公司攝影社與攝影結緣，上班族時間有限，只能利用週末外拍，拍得美照個人FB發表，也參加攝影比賽，累積不少得獎經驗，2018年更拿到國家地理雜誌全球攝影賽人物組冠軍。

「攝影開啟我人生的另一扇窗！」張雅綺去年離職成為專業攝影師，從事商攝接案並開設手機攝影及APP修圖課程，同時也在沙坑國小及石光國中指導攝影社，指導沙坑國小學生參加坤泰盃兒童攝影賽，取得國小組第一名及二張佳作成績，對她和小朋友都是很大的鼓勵。

張雅綺說明這項比賽主題是「世界之眼」，起初對這抽象題目覺得不好發揮，後來想到沙坑的特色，學校旁就是百年茶廠，不時飄散醇厚茶香味就是家鄉味，小朋友的創意，果然獲得評審青睞。

張雅綺說，小朋友從攝影中可學到觀察力、專注力及創造力，拍出來的畫面常令人驚奇，印象最深是1位小三男同學，拍照時經常跑來跑去，經過1學期訓練可以專心上課，認真攝影拍出不錯照片，出現正向的改變。

沙坑國小校長余志鴻感謝Yuki老師的指導，看到學生開心慢慢成長轉變，稱讚Yuki的攝影課不只是拍照技術，更是開啟學生專注投入，找到學習樂趣的另一扇窗。

(中時 )