除幫助泰籍遊客凱蒂，查到公車資訊外，台中市警局第四分局春社派出所員警李翊瑋，也教導如何使用「台中等公車」APP。（黃國峰翻攝）

與友人來台旅遊的泰國籍女子凱蒂（Katie 24歲）日前在彩虹眷村，欲前往「歌劇院」但找不到交通工具資訊，向正在疏導交通的台中市警局第四分局春社派出所員警求助，員警立即協助查詢，告知她可搭乘的公車號次，對於台灣警察的熱心服務，讓凱蒂很窩心，頻頻道謝。

日前下午一點多，春社派出所員警李翊瑋於彩虹眷村服交通疏導勤務，一位女性遊客凱蒂拿著旅遊書，比手畫腳的向員警詢問如何前往台中歌劇院，員警立即打開手機的翻譯軟體溝通，原來該女是泰國人，來台旅遊，經「台中等公車」APP軟體，查到往歌劇院的公車號次，員警也建議凱蒂下載「台中等公車」APP軟體，並詳細介紹如何使用，熱心程度，讓凱蒂上車時還頻頻向員警致謝。

見員警樂於助人，另一位外籍遊客，也詢問「動漫彩繪巷」如何搭車前往，經員警協助後，也開心地搭上公車。李員表示，因為自己也有到國外旅遊問路的情形，因此能夠體會遊客的心情，而剛好自己轄區內，常有外籍遊客問路、遺失物品、借充電⋯⋯等，所以手機內必備翻譯軟體、公共運輸查詢APP等，方便服務外籍人士。

春社派出所長董力勳表示，彩虹眷村是國際知名的景點，來自世界各地的旅客進來尋求協助，雖然語言不通常常需要比手畫腳，但員警仍用熱忱提供貼心的服務，正是促進國民外交最好的方式。

(中時 )