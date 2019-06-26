網友到徐曉晰臉書留言關心涉毒傳聞。（圖／翻攝自徐曉晰臉書）

資深藝人江明學日前在家中輕生身亡，享年58歲，今(26日)《周刊王》報導，江明學去年持毒被逮，警方循線查獲一名藥頭，對方點出一名S姓的女VJ主持人是他的常客，曾向他購買大麻，消息傳出後猜測聲不斷，有網友到徐曉晰的臉書留言說：「希望不是妳」，稍早徐曉晰親自回應：「在家中坐，禍從天上來」，澄清和此事無關。

周刊今報導，一名外號叫做「神經仔」的藥頭向警方坦承賣藥給江明學，「神經仔」還脫口稱不少演藝圈名人是他的客戶，其中點名一位S姓女主持人，媒體形容她過去曾在音樂頻道主持節目走紅，10多年前因結婚淡出演藝圈，但如今已離婚。

今經媒體轉載報導後，不少網友到徐曉晰的臉書關心留言說：「希望不是妳」，徐曉晰則回覆：「在家中坐禍從天上來，那個誰誰誰我根本連聽都沒聽過啊」，另有粉絲表示：「太離譜的新聞了」、「看到整個嚇到嫑嫑的」。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)