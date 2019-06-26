竹中國小附設幼兒園小朋友在竹中車站唱跳給過往民眾欣賞。（羅浚濱攝）

「來竹中車站聊！」竹東鎮竹中國小就在台灣內灣線竹中車站旁，附設幼兒園26位小朋友26日在車站唱跳及野餐，向竹東鎮長羅吉祥訴說「我們希望有遊樂場，可以玩溜滑梯！」的願望，羅指出將會在內灣線橋下空間設置老人和兒童遊憩區。

竹中國小附設幼兒園星星班26位小朋友，今年2月由導師邱郁慧、林芸竹及特教助理員蘇育端，開啟「正來竹中車站聊！」的主題課程。

邱郁慧說，每週二只要不下雨，星星班師生都會到竹中車站淨站，關懷車站工作人員，陪車站的阿公和阿婆聊天，並跳舞給在車站休閒的居民及旅客欣賞。

小朋友到竹中車站做淨站和關懷活動，都覺得車站好少人會來，師生們一同去新莊車站、合興車站及內灣車站，看看為什麼這些車站能吸引較多人潮，提出在竹中車站蓋一座好聊遊樂場公園的願望，應能讓竹中車站更熱鬧。

星星班小朋友昨天在竹中車站唱跳及野餐，將慰問辛勞的圖畫送給竹中車站人員，並把

「願望海報」贈給鎮長羅吉祥，表達幫竹中車站建遊樂場的心聲，羅吉祥則回贈環保袋給小朋友。

羅吉祥表示，正和台鐵接洽使用內灣線橋下空地，會想辦法找到經費規劃做為老人和兒童遊樂區，讓竹中社區的居民有個休憩空間。

(中時 )