台中─昆明直航定期航班今首航，副市長令狐榮達（中）率團參與促進兩地交流。（陳世宗翻攝）

「台中走出去、世界就進來。」台中國際機場26日再增新航線，東方航空公司新闢台中直飛大陸昆明定期航班26日首航；台中市政府副市長令狐榮達代表市長盧秀燕，與市府局處代表及工商產業領袖搭乘首航班機前往昆明，促進兩地經貿、文化、觀光等發展與合作，強化雙方實質交流。

觀旅局副局長陳育正說，東方航空以波音737機型為主，每週三、日直飛定期往返台中─昆明，首航班機抵達台中機場後，東方航空台灣分公司總經理施海波、台中國際航空站主任張瑞澍等人到場迎接旅客，除致贈每人1份台中糕餅伴手禮，台中城市吉祥物「樂虎」也在清水國小小提琴表演團伴奏下，招呼每位來自昆明的遊客。

首航同班機還有漢南航校校長翁柏吉、副校長王彩齡、快樂全球開發集團亞太區執行總裁洪文豐、恆生集團大中華總裁謝文益、龍興美容科技董事長陳秀綺、中華創新科技文化協會理事長陳羿文、富貴集團總裁鄭俊彥、台商楊蕙瑛等經常往返雲南台商；對台中－昆明直航，經商、旅遊便利性大幅提升，難掩興奮之情。

令狐榮達表示，以往中部地區周邊縣市，台商往來經商及遊客觀光旅遊，都須舟車勞頓到桃園搭機，耗費不少時間及車資成本，台中－昆明直航定期航班開航，不僅往返兩地便利性大為提昇，預期兩地文化、觀光等交流將更為頻繁。

經發局指出，雲南為台灣相當熟悉的旅遊勝地，昆明更是大陸國內旅遊城市前10名及海外入境遊客最喜歡的10大目的地之一，並為雲南經濟及行政發展中心，東方航空此次新增航線，將有助於深化兩地交流，持續推升觀光人潮並強化各領域合作。

(中時 )