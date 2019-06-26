美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）周三說，美中貿易協定大約已完成了90%。
梅努欽在CNBC專訪中說，「我們大約快90%（的協議），我想有辦法加以完成」。
美國總統川普與中國大陸國家主席習近平本周六將在日本舉行的20國集團（G20）峰會中會面，希望能平息打了11個月的貿易戰。
梅努欽說，在貿易談判陷入僵局之際，他有信心川習周末能在會談中取得進展。「我們想聽到的訊息，就是他們想要重返談判桌繼續談，」他說，「因為我認為，獲取平衡的貿易，並繼續建立這關係，對他們的經濟和美國經濟都會有好結果。」
不過，他並未詳述，那最後還待達成的10%協議，或是完成協議的關鍵究竟是什麼。
然而，美銀美林公司（Bank of America Merrill Lynch）對投資人的調查顯示，約有2/3人認為，這周末不會達成協議，但雙方也不會加課新關稅。
(中時電子報)
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