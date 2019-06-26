竹東河濱生態公園有8個公廁，2個景觀廁所因用水問題未開放，1個一般廁所曾發生夾斷手 意外停用，縣長楊文科26日與竹東鎮長羅吉祥等人會勘，指示環保局增設一座足供民眾使用的廁所，滿足來公園運動休閒的民眾，並赴北埔鄉勘查前晚崩塌的竹37線。

竹37線13.7公里處25日晚8時許發生坍塌，長50公尺、寬3公尺的路面滑落溪谷，路燈傾倒並使自來水管裸露。

縣府工務處養護昨搶修，將倒塌電桿移至道路對側設置，崩塌周邊先放置混凝土護欄並加設夜間警示。為免災害擴大，崩塌區塊預計打設鋼板及100餘支鋼軌，路面下也預計設置3支鋼軌支撐自來水管。

竹東河濱生態公園是前縣長鄭永金對自己家鄉的重大建設，150公頃的面積，有生態池和步道等設施，已成竹東鎮民重要的休憩場所。

楊文科認為，有部分外來民眾未珍惜公園資源，破壞各項設施，使環保局維護很辛苦，但不能因此洩氣，更應該幫生態公園增加一座亮眼的公共廁所，讓民眾捨不得破壞，共同維護這座美麗的公園。

環保局代理局長羅仕臣表示，環保局歷年編列500萬元委託廠商維護竹東河濱生態公園，今年在竹東鎮議員支持維護經費調高至800萬元，提升公園維護能量，並積極向中央爭取2500萬前瞻基礎建設計畫改造。

竹東鎮長羅吉祥等人，希望與縣府共同解決公園內小黑蚊、蛇類出沒及照明安全問題，聯合居民認養維護，讓生態公園成為竹東鎮的亮點。

(中時 )