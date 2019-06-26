海瑞溫斯頓「勿忘我」Forget-Me-Not鑽飾耳環，風格甜美。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓以百合花為靈感打造的Lily Cluster系列鑽飾。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓「勿忘我」Forget-Me-Not藍寶石鑽石項鍊。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓「勿忘我」Forget-Me-Not粉紅剛玉鑽石戒指。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓以蓮花為靈感打造「芙蓉錦簇」Lotus Cluster鑽石戒指。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓以向日葵打造Sunflower系列珠寶。（Harry Winston提供）

在海瑞溫斯頓（Harry Winston）的珠寶世界裡，花朵一直是最受歡迎的主題，因為花朵就像女人，千嬌百媚、風情萬種，各自展現不同樣貌。Harry Winston即起至7月14日以「溫斯頓花園」為主題推出四款花朵風珠寶，分別以百合花、向日葵、勿忘我和蓮花為繆思，在美麗的夏日綻放、熠熠生輝，邀請VIP前往店上鑑賞。

海瑞溫斯頓的四種花卉珠寶系列分別是「芙蓉錦簇」（LotusCluster）、「百合錦簇」（Lily Cluster）、「勿忘我」（Forget-Me-Not）和「向日葵」（Sunflower）珠寶，或是唯美浪漫，或是高貴典雅，不同的花卉意象，為女人更添品味與風情。

利用鑽石層層堆疊的手法詮釋蓮花盛開景緻的「芙蓉錦簇」（Lotus Cluster）珠寶系列，透過細緻精巧的小鑽石花瓣烘托正中央的主鑽，猶如在水中盛開的蓮花，展現不凡的懾人氣勢。

「百合錦簇」（Lily Cluster）珠寶系列則以馬眼切割、圓形切割的美鑽，排列出百合花三維立體的花瓣，捕捉花朵綻放瞬間清麗脫俗的輪廓，打造百合花清新雅緻、風中曳搖的曼妙姿態。

既可愛又純情的「勿忘我」（Forget-Me-Not）珠寶，則以優雅的六片花瓣詮釋花姿，是永不褪流行的百搭珠寶，不論是晚上赴宴或是白天時佩戴都很合宜。

熱情奔放的「向日葵」Sunflower珠寶，利用璀璨奪目的8顆圓鑽烘托中央的主鑽，展現向日葵精美花瓣的雍容花姿，充滿了活力、陽光和絢麗五彩，完美詮釋海瑞溫斯頓引以為傲的大自然美學。

(中時 )