文化部26宣布，原任政務次長丁曉菁轉任文化內容策進院（文策院）董事長後，政務次長一職將由國家文化藝術基金會（國藝會）執行長彭俊亨接任。

彭俊亨曾三度於國藝會任職，並曾擔任基隆市文化局局長，目前除擔任國藝會執行長外，也在國立臺北藝術大學藝術與人文教育研究所及國立臺北教育大學文教法律研究所擔任教職，不僅熟稔國內藝術文化生態，也有豐富的文化行政經歷。

彭俊亨目前也是行政院國家發展基金投資審議委員會文創與休閒產業組技術審議委員、文化部空總臺灣當代文化實驗場C-LAB諮詢委員，並曾在2017年的全國文化會議擔任「文化治理變革與組織再造」分組召集人，對近年文化政策與文化治理體系轉型的發展脈絡皆十分熟悉。

文化部長鄭麗君表示，彭俊亨在文化政策與文化行政方面的專才，以及對藝文生態與文化產業的了解，將是襄助文化部推動各項工作的最佳人選。

(旺報 )