31歲的國民黨籍台中市議員黃健豪，日前與擔任空姐的妻子葉季青已登記結婚，7月28日將舉行婚宴，地方人士日內收到喜帖咸表祝福。黃健豪表示，婚宴當天連勝文及前台中市長胡志強都會出席；他與新娘子將挽著手，並肩同行於生命中的每一天。

政治大學碩士畢業的黃健豪，曾擔任國民黨青年團總團長、中央黨部發言人等職。他的爸爸前年2月被診斷出罹患惡性肝腫瘤，侍父至孝的健豪毅然決然捐肝救父；去年首次投入台中市議員選戰高票當選，目前在市議會中扮演國民黨新一代的戰將之一。

黃健豪在6月13日與愛情長跑8年的妻子葉季青完成結婚登記，當天也是他和妻子的共同生日，2人在生命旅程中，最重要的日子都在同一天，顯得格外的深具意義；日前市議會交通地政委員會前往馬祖考察時，黃健豪與葉季青首次結伴參加，「郎才女貌」讓市府官員稱羨不已。

黃健豪為留下浪漫的回憶，4月特與妻子到沖繩拍攝婚紗照，2人在7月28日晚上將在葳格會議中心英法荷廳舉行婚宴；黃健豪說，妻子是他大學同學的同事，兩人是在朋友聚會中認識，他主動展開追求，2人交往過程中，早就認定對方就是生命中的伴侶。

(中時 )