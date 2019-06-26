帶領民眾了解台灣過去的歷史，台中市新文化協會暑假特別舉辦「穿越透光的暗暝－2019台北人權地景參訪活動」，將帶領大家走訪曾景美紀念園區、二二八紀念館及馬場町紀念公園等，盼透過與當年的政治受難者同行、座談等方式，真正了解白色恐怖與二二八事件。

台中市新文化協會指出，為讓這場人權之行更具意義，除將帶領大家走訪囚禁、審訊、判刑政治犯的白色恐怖景美紀念園區，以及日本時代關押與刑求台灣人的台灣新文化運動紀念館、二二八紀念館、鄭南榕自焚的紀念館等歷史軌跡，還邀請政治受難者黃坤能同行，並安排受難者鄭慶龍、洪武雄現身說法。

這場「穿越透光的暗暝－2019台北人權地景參訪活動」將分別於7月13、20、27日登場，新文化協會指出，3個梯次共有6部遊覽車，當天上午從台中出發，到台北進行一日參訪，包括車資、午晚膳及保險費用酌收每人600元、學生300元，即日起受理報名。

新文化協會從2015年起、連續4年承辦國家人權博物館與台中市政府文化局合作的「台中地區政治受難者暨家屬訪談出版計畫」，這次活動是由國家人權博物館指導、新文化協會主辦，其中細節與報名方式可上「台中市新文化協會」臉書，或電洽04-2305-2115。

(中時 )