美國民主黨黨內初選辯論26日登場，最新民調顯示，10位參選人中麻薩諸塞州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)支持率最高，佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)名列第二，均領先之前看好的前副總統拜登。

左派團體MoveOn在25日公布的民調顯示，華倫在全國民調中的支持率為38％，遙遙領先排名第二的桑德斯21個百分點。副總統拜登的支持率為15％，印第安納州南灣(South Bend)市長布德朱吉(Pete Buttigieg)的支持率是12％；加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)的支持率僅7％。

而美聯社（AP）與美國民意研究所公共事務研究中心(NORC Center for Public Affairs Research)民調顯示，大多數民主黨選民並不清楚有誰參選，也不知道他們倡議的政見。

華倫在第一場辯論會上強調：「我不想要一個為大公司服務的政府，我想要一個為家庭服務的政府。」她也主張為工人提高工資，為政府官員進行重大風紀改革，以及稅改等。獲得在場觀眾熱烈掌聲。但她的政見與桑德斯有諸多雷同，預料會有一番激烈纏鬥。

(中時 )